Чи дасть Еквадор притулок Ассанжу, стане відомо до кінця тижня

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.

"Я очікую, що на цьому тижні ми оголосимо про рішення з цього питання", - сказав президент Еквадору в понеділок ввечері в інтерв'ю державному телеканалу ECTV.

Рафаель Корреа зазначив, що в середу він планує обговорити це питання з еквадорськими дипломатами, які працюють в Лондоні.

Ассанжа затримали в Лондоні в грудні 2010 року. Формально Швеція не пред'явила йому ніяких звинувачень, а європейський ордер на арешт, який і послужив підставою до судового розгляду, став наслідком відмови з'явитися в поліцію для дачі показань і його рішення покинути Швецію і виїхати до Британії.

Гучний скандал навколо порталу WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США. У конфіденційних матеріалах, викладених на сайт 29 листопада 2010 року, містилися, зокрема, досить негречні висловлювання на адресу світових лідерів. До цього WikiLeaks опублікував десятки тисяч документів про дії американських військовослужбовців в Іраку і Афганістані.

В середині червня засновник скандально відомого сайту WikiLeaks Ассанж з'явився в посольство Еквадору в Лондоні з проханням про надання притулку.