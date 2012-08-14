Чи дасть Еквадор притулок Ассанжу, стане відомо до кінця тижня
Президент Еквадору Рафаель Корреа заявив, що розраховує вже на цьому тижні прийняти рішення щодо можливості надання політичного притулку Джуліану Ассанжу.
Про це пише РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.
"Я очікую, що на цьому тижні ми оголосимо про рішення з цього питання", - сказав президент Еквадору в понеділок ввечері в інтерв'ю державному телеканалу ECTV.
Рафаель Корреа зазначив, що в середу він планує обговорити це питання з еквадорськими дипломатами, які працюють в Лондоні.
Ассанжа затримали в Лондоні в грудні 2010 року. Формально Швеція не пред'явила йому ніяких звинувачень, а європейський ордер на арешт, який і послужив підставою до судового розгляду, став наслідком відмови з'явитися в поліцію для дачі показань і його рішення покинути Швецію і виїхати до Британії.
Гучний скандал навколо порталу WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США. У конфіденційних матеріалах, викладених на сайт 29 листопада 2010 року, містилися, зокрема, досить негречні висловлювання на адресу світових лідерів. До цього WikiLeaks опублікував десятки тисяч документів про дії американських військовослужбовців в Іраку і Афганістані.
В середині червня засновник скандально відомого сайту WikiLeaks Ассанж з'явився в посольство Еквадору в Лондоні з проханням про надання притулку.