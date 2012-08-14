Найближчим часом ще 76 українців повернуться із Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров.

Зокрема, за його словами, за сприяння Міжнародної організації з міграції 15 серпня мають повернутися 5 громадян України, 27 серпня – 15 громадян та ще 55 - також в найближчі дні. «Точні дати та шляхи їх виїзду з Сирії в Україну опрацьовуються Посольством України в Сирії», - сказав О.Дикусаров.

Він також додав, що на сьогодні залишити територію Сирії погодилися приблизно 70-80 громадян України. Однак, за словами речника МЗС, кількість бажаючих виїхати з Сирії змінюється, і це залежить від самої ситуації в цій країні.

О.Дикусаров також повідомив, що на сьогодні Посольство України в Сирії здійснює постійний телефонний контакт із 450 громадянами України, 380 з яких перебувають в Дамаску і 70 - в Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, в останні тижні Україна вивезла з Сирії понад 200 своїх громадян, які побажали повернутися на Батьківщину.