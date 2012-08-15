Російський атомний підводний човен місяць плавав непоміченим біля берегів США

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на американське видання "Вашингтон фрі бікон".

Автора матеріалу Білла Герца знають в журналістських колах через близькість до Пентагону і спецслужб.

За його словами, мова йде про АПЧ класу "Акула", який вважається "одним з найбільш тихих" російських підводних човнів.

"Той факт, що його не помітили в Мексиканській затоці, викликає стурбованість", - зізналися американські офіційні особи.

За останні три роки це був перший випадок, коли російська "Акула" підійшла до берегів США. Вона знаходилася там протягом декількох тижнів у червні-липні. Востаннє два такі човни бачили в 2009 році біля східного узбережжя країни.

"Вашингтон фрі бікон" також нагадує, що в нинішньому році стратегічні бомбардувальники ВПС РФ здійснювали польоти в безпосередній близькості від американського повітряного простору. Однак тоді Пентагон заявив, що розглядає це як звичайні навчання далекої авіації і не відчуває з цього приводу ніякої стурбованості.