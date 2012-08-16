Уряд Росії приділить час ситуації на кордоні з Україною

Угода, підписана в Донецьку 18 жовтня 2011 року, присвячена співпраці під час спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на кордоні двох країн, повідомляє прес-служба уряду Росії.

"Угода спрямована на підвищення ефективності роботи пунктів пропуску, скорочення часу, необхідного для проведення контролю, спрощення формальностей та створення комфортних умов для перетину спільного державного кордону особами і транспортними засобами, а також переміщення через неї товарів", - йдеться в порядку денному засідання.