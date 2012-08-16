У Росії завершили розслідування небезпечного інциденту з вертольотом Путіна

Обставини події в небі над Москвою в травні цього року до цих пір ретельно приховуються авіаційними властями. За даними «Известий», пілот приватного спортивного літака небезпечно підрізав президентський вертоліт. Машини благополучно розійшлися в повітрі, а винуватець відбувся легким переляком і адміністративним штрафом в 2 тис. рублів.

Як розповіли «Известиям» джерела в Росавіації, інцидент з президентським вертольотом відбувся 26 травня 2012 року в районі підмосковного селища Бужарово. Приватний спортивний літак НД Rockwell Commander 112ТСА з реєстраційним знаком RA-0988G небезпечно перетнув курс польоту літерного МІ-8 - вертоліт, який перевозить президента Росії Володимира Путіна.

- Про інцидент доповів пілот вертольота, - пояснює «Известиям» джерело. - За його словами, літак фактично пролетів над ними. Коли в небі знаходиться президентський борт, повітряний простір повинен бути вільним.

Інформація про те, що «перший борт» ледь не зіткнувся в небі з приватним літаком, ретельно приховувалася не тільки від ЗМІ, але навіть від наглядових органів: Росавіація і Ространснадзор про цю пригоду дізналися лише через кілька годин.

Як розповіли джерела в Росавіації, розслідування інциденту з «першим бортом» завершено. - Порушника повітряного простору було встановлено: за штурвалом літака, який перетнув курс президентського борту, знаходився пілот Олександр Рябінін, - розповідає співрозмовник. - Проти нього було порушено справу про адміністративне правопорушення за те, що він піднявся в повітря, не повідомивши про це диспетчерів. Також з'ясувалося, що у нього було прострочене свідоцтво пілота-аматора, а також відсутній сертифікат льотної придатності.

За словами джерела, за ці правопорушення Рябінін був оштрафований на 2 тис. рублів.

«Известиям» вдалося зв'язатися з Олександром Рябініним.

- Так, я дійсно був оштрафований за інцидент, але особливо на цю тему поширюватися не хочу, - заявив він «Известиям». - Я не знав про заборону, але нічого екстремального не відбулося. Ми бачили один одного з пілотами вертольота і безпечно розійшлися.