В Індонезії - землетрус магнітудою 6,6

Поштовхи були зафіксовані за 44 кілометри від населеного пункту Палу (Palu).

Про загрозу цунамі оголошено не було. Інформації про жертви і руйнування поки що не надходило, повідомляє РІА «Новости».

У 2004 році біля північно-західного узбережжя Суматри сталося найсильніший за останні 40 років землетрус. Викликане ним цунамі забрало життя сотень тисяч людей у 12 країнах.

У 2009 році жертвами серії потужних землетрусів у провінції Західна Суматра Індонезії стала понад тисяча людей, а останній з руйнівних підземних поштовхів поблизу цього шостого за величиною острова планети стався в жовтні 2010 року.