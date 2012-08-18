В Індонезії - землетрус магнітудою 6,6
17:19, 18 серпня 2012Світ
1065 0
Землетрус магнітудою 6,6 стався на індонезійському острові Сулавесі, повідомляється на сайті Геологічної служби США (USGS).
Індонезія є сейсмічно найбільш активним регіоном у світ
Поштовхи були зафіксовані за 44 кілометри від населеного пункту Палу (Palu).
Про загрозу цунамі оголошено не було. Інформації про жертви і руйнування поки що не надходило, повідомляє РІА «Новости».
У 2004 році біля північно-західного узбережжя Суматри сталося найсильніший за останні 40 років землетрус. Викликане ним цунамі забрало життя сотень тисяч людей у 12 країнах.
У 2009 році жертвами серії потужних землетрусів у провінції Західна Суматра Індонезії стала понад тисяча людей, а останній з руйнівних підземних поштовхів поблизу цього шостого за величиною острова планети стався в жовтні 2010 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter