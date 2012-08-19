У Судані підірвали урядовий літак: 31 жертва
12:50, 19 серпня 2012Світ
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Серед загиблих - міністр.
У Судані в горах поблизу міста Талоді розбився літак, що перевозив урядову делегацію для участі у святі з нагоди закінчення Рамадана.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
За даними влади, причиною авіакатастрофи став вибух на борту судна. Всі пасажири літака загинули. За попередніми даними, жертвами катастрофи стала щонайменше 31 людина. Відомо, що серед загиблих - міністр постачання і забезпечення Судану Халіл Абдалла. За деякими даними, також загинув міністр релігії Газі аль Садік.
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