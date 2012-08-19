У Судані підірвали урядовий літак: 31 жертва

У Судані в горах поблизу міста Талоді розбився літак, що перевозив урядову делегацію для участі у святі з нагоди закінчення Рамадана.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

За даними влади, причиною авіакатастрофи став вибух на борту судна. Всі пасажири літака загинули. За попередніми даними, жертвами катастрофи стала щонайменше 31 людина. Відомо, що серед загиблих - міністр постачання і забезпечення Судану Халіл Абдалла. За деякими даними, також загинув міністр релігії Газі аль Садік.