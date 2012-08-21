Українці з арештованого в Ізраїлі лайнера не погоджуються зійти на берег

Стан здоров’я усіх українців, які перебувають на арештованому в Ізраїлі судні Venus, задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров.

Він нагадав, що 15 серпня в порту Ашдод (Ізраїль) було накладено арешт на круїзний лайнер Venus (прапор Мальта), до складу екіпажу якого входять 340 осіб, серед яких 70 громадян України.

О.Дикусаров зазначив, що стан здоров’я членів екіпажу, зокрема, українських громадян, задовільний, на судні є достатня кількість питної води та продуктів харчування.

Речник МЗС додав, що жоден член екіпажу судна, включаючи українців, з пропозицією адвоката залишити судно та повернутися на Батьківщину, не погодився.