Експерт: сперечатися з Росією завжди складно, але тепер є новий важіль

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив директор Центру з вивчення питань тарифно-митного і нетарифного регулювання В’ячеслав Євсеєв.

«У України тепер з'являється можливість оспорювати захисні, антидемпінгові заходи, які ініціюються російськими виробниками через СОТ», - сказав В.Євсеєв.

За його словами, якщо раніше Росія вводила захисні заходи і далі це питання обговорювалося на двосторонньому рівні, то тепер ситуація зміниться.

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Експерт зазначив, що сперечатися Україні з Росією завжди було складно, але тепер у Києва з'являється новий важіль – орган регулювання торгових суперечок СОТ.

«Зараз Україна зможе вирішувати питання з доступом на російський ринок через СОТ, якщо вважає, що обмеження введені необґрунтовано. Якщо Україна ініціює суперечку, то до неї можуть приєднатися і ЄС, і США, і Грузія, і Молдова», - сказав він.

При цьому В.Євсеєв вважає, що Росія продовжить захищати свій ринок від традиційно конкурентних українських товарів, зокрема труб, продукції машинобудування, сільського господарства.

«Я думаю, різні заходи захисту і далі використовуватимуться. Це нікуди не подінеться», - сказав він.

23 серпня Росія остаточно стане членом СОТ.