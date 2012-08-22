На Краснодарський край Росії обрушилась нова повінь

Це вже друга за останній час повінь, яка обрушилася на Краснодарський край РФ. Точні дані поки не наводяться.

У зв'язку з підтопленнями створено Оперативний штаб у ГУМНС РФ по Краснодарському краю, повідомив РІА Новости представник крайового відомства.

Відомо, що співробітники МНС проводили евакуацію населення.

"Створено оперативний штаб, нарощується угрупування сил і засобів в селищі. Зараз в роботі по ліквідації наслідків стихії від МНС задіяно близько 450 осіб особового складу", - сказав співрозмовник агентства.

За оперативними даними, близько 02.00 середи вода в деяких місцях в селищі піднімалася до рівня 2,5 метра, додав співрозмовник агентства.

Пункт тимчасового розміщення організований в школі № 35. За інформацією на 05.00, опади припинилися, відбувається спад води. Обстановка уточнюється.

Напередодні в регіоні було оголошено штормове попередження через сильні дощі та смерчі.

Представник уряду краю уточнив, що, за попередніми даними, в районі селища були зафіксовані смерчі, і вони "винесли воду з моря", крім того, річка вийшла з берегів.

В уряді краю заявили, що в ніч на середу влада організувала оповіщення населення про загрозу підтоплень, також була проведена евакуація, крім того, люди самі виїжджали із зони підтоплення.

У липні Краснодарський край постраждав під час руйнівної повені. Паводок в ніч на 7 липня затопив тисячі житлових будинків в містах Геленджик, Кримськ і Новоросійськ, а також у ряді селищ Кубані. Були порушені системи енерго-, газо-і водопостачання, автомобільний та залізничний рух. В результаті розгулу стихії в краї загинули 168 людей, двоє зникли безвісти. Найбільші жертви і руйнування припали на Кримськ.