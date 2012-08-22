У Туркменії створили другу партію
08:45, 22 серпня 2012Світ
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У Туркменії формально припинила існувати однопартійна система.
З 1991 року в Туркменії єдиною правлячою була Демократична партія
У Туркменії створили другу партію - орієнтовану на ділові кола, повідомляє радіо «Свобода».
За даними державного інформаційного агентства Туркменії, понад 300 делегатів, які представляють різні бізнес-групи, провели в Ашгабаті засновницький з'їзд Партії промисловців і підприємців.
Очікується, що на виборах у 2013 році у парламенті з'являться депутати від нової партії, хоча оглядачі вважають, що це не приведе до помітної демократизації авторитарного режиму в країні.
З 1991 року в Туркменії єдиною правлячою була Демократична партія, створена на базі розпущеної комуністичної.
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