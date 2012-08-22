У Туркменії створили другу партію - орієнтовану на ділові кола, повідомляє радіо «Свобода».

За даними державного інформаційного агентства Туркменії, понад 300 делегатів, які представляють різні бізнес-групи, провели в Ашгабаті засновницький з'їзд Партії промисловців і підприємців.

Очікується, що на виборах у 2013 році у парламенті з'являться депутати від нової партії, хоча оглядачі вважають, що це не приведе до помітної демократизації авторитарного режиму в країні.

З 1991 року в Туркменії єдиною правлячою була Демократична партія, створена на базі розпущеної комуністичної.