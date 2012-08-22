Грецький прем'єр просить дати країні перепочити від суворої економії

В інтерв’ю німецькій газеті Bild він сказав, що Греція потребує «перепочинку» – для пожвавлення економіки і зростання доходів бюджету.

Сьогодні Андоніс Самарас матиме переговори з керівником групи міністрів фінансів Євросоюзу Жан-Клодом Юнкером, а наприкінці тижня зустрічатиметься з лідерами Німеччини і Франції, пише Радіо Свобода.

Грецький прем’єр має довести, що скоротити державні витрати на 11,5 мільярда євро протягом двох років під силу його країні. Такі умовили поставлені перед Грецією, аби вона змогла отримати наступний транш допомоги у вересні обсягом 31,5 мільярда євро. І досі лідери ЄС не погоджувались на пом'якшення.