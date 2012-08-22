У Росії літак упав на дитячий майданчик

У Ленінградській області Росії літак впав на дитячий майданчик.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, о 15.15 за московським часом зазнав катастрофи двомоторний приватний літак Сessna 421. На борту перебували пілот – житель Санкт-Петербурга і пасажир – житель Краснодарського краю. Обидва вони загинули при падінні літака на дитячий майданчик дитсадка в селищі Анніно Ломоносовського району, закритого на літні канікули. На землі при падінні літака ніхто не постраждав.

Проводиться дослідча перевірка.