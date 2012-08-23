Сьогодні Європа вшановує пам'ять жертв сталінізму й нацизму

23 серпня 1939 року міністри закордонних справ СРСР та Німеччини В’ячеслав Молотов і Йоахім фон Ріббентроп підписали пакт, секретними додатками до якого Європу поділили на дві - сталінську і нацистську - сфери впливів. Як кажуть історики, підписання цього пакту сприяло початку Другої світової війни.

У заяві Європейського парламенту йдеться, що «масові депортації, вбивства і приниження, вчинені в контексті актів агресії з боку сталінізму і нацизму належать до категорії військових злочинів і злочинів проти людяності», пише Радіо Свобода.

2009 році Європарламент ухвалив ще одну резолюцію, яка засуджує злочини тоталітарних комуністичних, нацистських та фашистських режимів у Європі.