Хізбалла зібрала на навчання в Лівані понад 10 тисяч бойовиків

За даними видання "Едіот Ахронот", у триденних маневрах брали участь понад 10 тисяч бойовиків.

Шиїти, в основному, відпрацьовували методи партизанської боротьби, захист стратегічно важливих населених пунктів, а також проведення диверсійних рейдів на ізраїльській території - зокрема, на півночі Галілеї.

За їх проведенням спостерігали представники Корпусу вартових ісламської революції з Ірану, а також лідер "Хізбалли" - шейх Хасан Насралла, пише Лента.ру. Він, виступаючи перед прихильниками, пообіцяв влаштувати Ізраїлю "справжнє пекло" у разі початку чергової війни.

Основні події навчань пройшли в долині Бекаа, більшість жителів якої є шиїтами. Через цю ж долину проходять численні лінії постачання "Хізбалли" з Сирії.