Хізбалла зібрала на навчання в Лівані понад 10 тисяч бойовиків
Радикальний шиїтський рух "Хізбалла" провів у Південному Лівані великомасштабні польові навчання.
За даними видання "Едіот Ахронот", у триденних маневрах брали участь понад 10 тисяч бойовиків.
Шиїти, в основному, відпрацьовували методи партизанської боротьби, захист стратегічно важливих населених пунктів, а також проведення диверсійних рейдів на ізраїльській території - зокрема, на півночі Галілеї.
За їх проведенням спостерігали представники Корпусу вартових ісламської революції з Ірану, а також лідер "Хізбалли" - шейх Хасан Насралла, пише Лента.ру. Він, виступаючи перед прихильниками, пообіцяв влаштувати Ізраїлю "справжнє пекло" у разі початку чергової війни.
Основні події навчань пройшли в долині Бекаа, більшість жителів якої є шиїтами. Через цю ж долину проходять численні лінії постачання "Хізбалли" з Сирії.