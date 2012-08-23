Польське радіо просить зменшити штраф за образу українок

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, юристи радіостанції переконують, що KRRiT не взяв до уваги усіх матеріалів цієї справи, та добиваються анулювання штрафу у розмірі понад 20 тис. доларів або зменшення його розміру.

Eska Rock у своїй аргументації, переданій до Варшавського окружного суду, зазначає, що ведучі програми Poranny WF Куба Воєвудський та Міхал Фігурський своїми висловлюваннями насправді не хотіли образити українок, а висміювали ксенофобські погляди деяких польських громадян.

"Ведучі жартували з розчарування багатьох поляків через слабшу гру польської збірної, котрій не вдалося виграти жодного матчу, незважаючи на нібито багато переваг поляків над іншими націями. Жарт про українок-хатніх робітниць мав показати слабкість поляків перед очевидним фактом, що українська збірна краще грала на Євро-2012, ніж польська, та поглузувати над поляками, які погано ставляться до своїх хатніх робітниць з України", - йдеться в документі, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Радіостанція підкреслила, що програма Poranny WF, яка виходила в її ефірі з кінця січня 2008 року, була сатиричною та не відображала справжніх поглядів її ведучих.

Юристи у 9-сторінковій аргументації для суду, серед іншого, наводять цитати з публікацій відомих у Польщі осіб, котрі стали на захист К.Воєвудського та М.Фігурського, переконуючи, що своїми висловлюваннями вони насправді боролися з ксенофобією та расизмом, а не пропагували їх.

Eska Rock також зауважила, що її керівництво, усвідомлюючи резонанс, котрий викликали слова ведучих Poranny WF про українок, вирішило закрити програму та припинити співробітництво з її авторами.

"Тим самим (радіостанція) сама себе покарала, відмовляючись від співпраці з надзвичайно популярними серед слухачів ведучими", - відзначили юристи, назвавши цей факт аргументом на користь зменшення штрафу.

Представники KRRiT повідомили УНІАН, що Eska Rock оскаржила її штраф наприкінці минулого тижня, висловивши думку, що суд, швидше за все, зможе розглянути цю справу не раніше 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня глава KRRiT Ян Дворак вирішив покарати Eska Rock за "дискримінаційні та образливі" висловлювання про українок, які прозвучали в ефірі програми Poranny WF 12 червня, штрафом у розмірі 75 тис. злотих, що на 20 тис. злотих менше за максимальний розмір штрафу.

У червні, коли виник скандал через висловлювання К.Воєвудського та М.Фігурського, KRRiT навіть заявляв про можливість відкликання ліцензії, але пом'якшив свою позицію після того, як радіостанція закрила цю програму та звільнила ведучих.