Франція підтримає вступ Грузії до НАТО тільки в тому випадку, якщо це не викличе протидії Росії, заявив в інтерв`ю Reuters television міністр оборони Франції Ерве Морен.

"Я вважаю, що будь-яке розширення НАТО на схід, у бік Кавказу не повинне виглядати як агресія щодо Росії. Попри всю нашу прихильність і дружбу до грузинів, і я казав про це головы уряду Грузії, це може статися тільки в тому випадку, якщо не виглядатиме як додаткова загроза щодо Росії", - сказав міністр, наголосивши важливість того, щоб Росія не відчувала себе в оточенні.

При цьому Морен не повідомив, чи поділяють його думку представники держав, які, на відміну від Франції, входять до військової структури НАТО.

Грузія офіційно заявила про бажання вступити до Північноатлантичного альянсу в 2001 році. Відтоді країна виконала Індивідуальний план інтеграції Грузії в НАТО і перейшла на наступний етап - "Інтенсивний діалог". Реформи, необхідні для інтеграції до Північноатлантичного альянсу, відбуваються в системах міністерств оборони, юстиції, фінансів. Ухвалено закони, що зближують законодавство Грузії з правовою базою НАТО.

На 3 і 4 жовтня запланований візит до Грузії генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа Схеффера, який має вивчити шанси Грузії перейти на наступний етап процесу інтеграції до альянсу.

РІА "Новости"