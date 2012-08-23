Державний Прапор України встановили на найвищій горі у Косовому

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, військовослужбовці зі складу національного контингенту багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР здійснили сходження на вершину Люботен – найвищу гору у Косовому, висотою 2 тисячі 498 метрів над рівнем моря.

Своє сходження на гору Люботен вони присвятили Дню Державного Прапора України.

Під час спуску українські миротворці професійно надали першу медичну допомогу одному з американських військовослужбовців, який також здійснював сходження.