США розширять протиракетну систему біля кордонів Китаю

Про це пише The Wall Street Journal.

Згідно з цією інформацією, Пентагон розглядає можливість спорудження ланцюга із сучасних радарів ПРО X-Band від півночі Японії через її південні острови до Філіппін. Ці радари будуть з'єднані з пусковими ракетними установками і кораблями, також оснащеними радарами та ракетами-перехоплювачами. Разом вони повинні утворити єдину систему, що дозволяє успішно здійснювати перехоплення балістичних ракет.

США, створюючи таку систему, вказують на ракетну небезпеку від Північної Кореї. Однак експерти, опитані виданням, сходяться на думці, що Пентагон ставить і ще одну стратегічну мету - стримування Китаю.

Американські офіційні особи, зі свого боку, не бачать військової загрози Китаю від розміщення елементів своєї протиракетної оборони в АТР. У Вашингтоні стверджують, що всі вжиті зусилля спрямовані виключно на нейтралізацію ракетної загрози з боку Пхеньяна, повідомляє Associated Press.

"Це оборонні системи. Вони призначені для перехоплення, і жодна протиракета не стартує до пуску з протилежного боку", - заявила офіційний представник Державного департаменту Вікторія Нуланд.