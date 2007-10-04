Щоб провести саміт СНД, Таджикистан самоізолювався

3 жовтня Таджикистан закрив кордони з сусідніми державами, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Це було зроблено у зв`язку з самітом глав держав СНД, а також засіданнями Організації Договору про колективну безпеку і ЄврАзЕС, які пройдуть в Душанбе 5-6 жовтня.

Такий режим діятиме до 10 жовтня. Протягом цього часу через кордон, як повідомляється, пропускатимуть тільки зарубіжних дипломатів і представників міжнародних організацій.

Заходи, прийняті властями республіки у зв`язку з майбутніми самітами, мають на увазі, зокрема, закриття місць прикордонної торгівлі, а також переведення прикордонників на посилений режимслужби.

Всі підрозділи МВС Таджикистану переведені на цілодобове чергування. Місця пересування зарубіжних делегацій узяті під охорону. Для охорони громадського порядку під час самітів будуть задіяні близько семи тисяч міліціонерів.