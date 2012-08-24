На одне місце у білоруському парламенті претендують 3,63 кандидата

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила на прес-конференції голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

«Це на 90 чоловік більше, ніж на парламентських виборах 2008 року. Найбільшим є партійне представництво – 206 чоловік. У 2008 році партії представляли тільки 50 кандидатів», - зазначила Л.Єрмошина.

За її словами, лідерами за зареєстрованими кандидатами стали Ліберально-демократична партія – понад 70 кандидатів і Об'єднана громадянська партія – 35 кандидатів.

«122 претендентам у реєстрації відмовлено. Дев'ятеро самі зняли свої кандидатури, з них п'ятеро представляли політичні партії, причини відмови вони не вказали», - повідомила голова ЦВК Білорусі.

Крім того, утворилися чотири безальтернативні округи: по одному – в Гродненській і Брестській областях і два – у Мінській. «Проте, по ходу виборчої кампанії кількість таких округів може збільшитися. У 2008 році безальтернативних округів було 16», - сказала Л.Єрмошина.

Вона також зазначила, що до ЦВК надійшло близько 20 скарг на відмову в реєстрації кандидатами у депутати.

«Сьогодні останній день подачі таких скарг. Їх розгляд почнеться 28 серпня об 11.00 на засіданні ЦВК. Скільки всього скарг буде подано, сказати важко», - сказала Л.Єрмошина.

За її словами, виборча кампанія в Білорусі проходить достатньо передбачено.

«Дуже позитивно спрацювали всі нововведення. ОБСЄ, наприклад, радила спростити висунення від партій. Як підсумок змін – зростання кількості кандидатів від партій у чотири рази. Також спростилася подача декларації – невеликі помилки не приводять до відмов у реєстрації», - підкреслила Л.Єрмошина.

Основний день голосування на виборах депутатів Палати представників Білорусі – 23 вересня. До цього упродовж п'яти днів відбуватиметься дострокове голосування.