У Китаї обвалився 15-кілометровий міст

Стометрова ділянка найбільшого в Північно-Східному Китаї 15-кілометрового восьмисмугового мосту через річку Сунгарі впала в п'ятницю в Харбіні.

Як відзначає ІТАР-ТАРС з посиланням на китайські ЗМІ, що упав проліт, що пролягав над сушею. Разом з бетонними конструкціями з тридцятиметрової висоти звалилися чотири вантажівки. Загинули три людини, п'ятеро отримали поранення.

Міст довжиною 15,4 км був відкритий для руху в листопаді 2011 року. За даними агентства Сіньхуа, спорудження мосту обійшлося в 1,88 млрд юанів (296 млн доларів США).

Відзначається, що це вже шостий подібний інцидент з китайськими мостами за останній рік.