Пасажирський автобус зіткнувся з цистерною у Китаї: десятки загиблих
10:41, 26 серпня 2012Світ
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На північному заході Китаю в автокатастрофі загинули 36 чоловік. Ще троє доставлені з пораненнями в лікарню.
Обставини аварії з'ясовуються
Як повідомляє радіо «Свобода», в околицях міста Янань (провінція Шеньсі) на автотрасі зіткнулися пасажирський автобус і автоцистерна з метанолом. Обидві машини зайнялися.
Обставини аварії з'ясовуються.
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