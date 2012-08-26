Аварія на шахті в Якутії: двоє людей загинули, четверо поранені

У Якутії (Росія) в результаті аварії на шахті загинуло двоє людей, четверо дістали поранення.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС РФ по Республіці Саха (Якутія).

«У шахті, що будується для розробки Східного рудного тіла Удачнинського ГЗК, акціонерної компанії «АЛРОСА» аварія сталася на глибині 365 м», - сказано в повідомленні.

Усього в аварійній зоні знаходилося 17 чоловік.