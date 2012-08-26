У Великій Британії запалили паралімпійський вогонь

На вершині найвищої гори Великої Британії - гори Бен Невіс – запалили олімпійський вогонь напередодні відкриття Паралімпіади в Лондоні, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Вогонь був засвічений групою скаутів та інвалідів в ході урочистої церемонії.

Як повідомляв УНІАН, XІV літні Паралімпійські ігри пройдуть з 29 серпня по 9 вересня 2012 року в Лондоні.

Україну на Паралімпіаді представлятиме найчисленніша збірна з часів Незалежності держави. До складу команди входять 155 спортсменів з 24 областей України, які змагатимуться в дванадцяти видах спорту. В цілому команда налічує 232 осіб.

В порівнянні з виступом на Паралімпіаді в Пекіні, склад збірної оновився на 41%, в ній 64 нових атлета.