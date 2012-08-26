У Японії рис перевіряють на радіоактивність

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NHK, перша партія рису маркі «Гохякугава» з міста Ніхонмацу загальною масою в 420 кг була протестована в суботу. Фахівці не зафіксували перевищення норм продовольчої безпеки ні по жодному з пунктів.

Рішення про обов'язкові перевірки рису на радіоактивність до постачання товару на ринок було прийняте властями після того, як у торішній партії рису було зареєстровано значне перевищення норм продовольчої безпеки.

Всі найменування рису, які призначені для подальшої реалізації, проходитимуть перевірки на спеціальному обладнанні і одержуватимуть відповідну позначку сертифікації.

Окрім марки «Гохякугава» влада також має намір розпочати перевірки головної марки рису з префектури Фукусіма – «Косихікарі», збір врожаю якого розпочнеться вже у вересні.

Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася після найпотужнішого землетрусу на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами магнітудою 9 на побережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири із шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему охолоджування реакторів, що спричинило до серії вибухів водню, розплавлення активної зони, внаслідок чого в атмосферу і океан потрапили радіоактивні речовини.