У Франції горять 900 га лісу

Це найбільша в регіоні лісова пожежа за літо, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Близько 400 га вигоріли повністю. На боротьбу з вогнем кинуто понад 700 співробітників протипожежної служби.

В неділю роботи з гасіння пожеж тривали протягом усього дня. Очікується, що сьогодні операція продовжиться.

Цього літа спекотна погода призвела до поширення лісових пожеж у Європі. Зокрема, в іспанській Каталонії в результаті найбільшої за останні 26 років лісової пожежі загинули чотири людини. Пожежа бушувала на території більш як 13 тисяч га.