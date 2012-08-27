Іудеї та мусульмани засудили спилювання хрестів

Спиляні уклінні хрести в Архангельській і Челябінській областях Росії услід за подібною акцією вандалізму в Києві - провокація і прояв безкультурності і неповаги до того, що святе для багатьох громадян Росії, вважають опитані РІА Новости представники традиційного іудаїзму та ісламу.

Перша інформація про спилювання уклінного хреста в Києві активістками руху Femen з'явилася в інтернеті 17 серпня - в день виголошення вироку учасницям групи Pussy Riot за акцію в храмі Христа Спасителя, яку самі вони назвали "панк-молебнем", а Хамовницький суд Москви кваліфікував як хуліганство. У минулі вихідні поклінні хрести були спиляні в Архангельській і Челябінській областях. У РПЦ інциденти розцінили як виклик фундаментальним культурним цінностям Русі і Європи, який "виходить за рамки звичайного хуліганства" і в основі якого лежить не свобода, а гординя і вседозволеність.

"Це огидно - те, що відбувається з православними хрестами, які ставлять у місцях, значущих для історії Росії, для історії православ'я, і я розцінюю це як провокацію. Такі провокації відбуваються і з людьми, і з надгробними пам'ятниками, і з культовими будівлями, але думаю, що тут важливо одне. Атеїст ти чи релігійна людина - якщо це святе для твоїх одноплемінників, співгромадян, то це повинно бути і для тебе святе. Можливо, я самовпевнено говорю, але я думаю, що мою думку розділяють 99% всіх росіян", - сказав голова Конгресу єврейських релігійних організацій і об'єднань Росії Зиновій Коган.

Він вважає, що таке хуліганство повинно переслідуватися згідно із законом, який повинен бути "над усе". Водночас Коган переконаний, що головним завданням сьогодні є збереження мирних взаємин між громадянами Росії.

"Найголовніше - щоб ми, громадяни Росії, будучи однією сім'єю великої країни - не пересварилися, грубо кажучи, як у сім'ї... Можна відновити хрести, можна відновити храми, але дуже важко заліковувати душевний розлад, розкол, підозру. Тому тут ми повинні бути стриманими, справедливими і милосердними", - сказав співрозмовник агентства.

Перший заступник голови однієї з найбільших ісламських організацій Росії - Центрального духовного управління мусульман, муфтій Москви Альбір Крганов також засудив акцію із спилювання хрестів.

"Представники будь-якої конфесії солідарні у своїх радощах і бідах. Ми, мусульмани, знаємо визначення Корану, де чітко сказано, що не можна глумитися над божими храмами. Чи мечеть це, чи синагога це чи християнський храм - про це є чітке визначення. І символи віри теж не можна ображати, це святотатство для будь-якої релігії", - сказав А.Крганов.

Він зазначив, що подібні дії аморальні і є "елементом безкультурності людини".

"Ми вважаємо, що людина, яка поважає себе, - що вважає себе взагалі людиною - ніколи на такий вчинок не піде", - додав А.Крганов.