Відповідальність за «Хрестоповал» у Росії взяла на себе «Народна воля»

Про це йдеться у прес-релізі руху, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Рух «Народна Воля» бере на себе відповідальність за атаки 25 серпня на знаки ідеологічного відділу єдиноросівської бандгрупи - РПЦ. Рубання хрестів РПЦ у селищі Смєловський Верхньоуральського району Челябінської області і в Архангельську, в міському окрузі Варавино-Факторія, є частиною операції, що проводиться нами проти РПЦ, під кодовою назвою «Хрестоповал», і були здійснені бойовим крилом нашого руху, летючими бойовими загонами «Невідомі», - йдеться у повідомленні

Наголошується, що ці атаки стали слідством заяв про створення православних дружин, а також розправи «РПЦ над беззахисними російськими дівчатами з Pussy Riot».

У «Народній волі» заявляють, що атака спрямована виключно на РПЦ, а не на православ'я як релігію.

«Ми вимагаємо негайного звільнення учасниць групи Pussy Riot. Атаки на РПЦ триватимуть доти, доки наші вимоги не будуть виконані у повному обсязі», - йдеться у документі.

У «Народній волі» закликають православних масово виходити з РПЦ як ідеологічного відділу партії «Єдина Росія», оскільки вона не має до православ'я жодного відношення. На думку руху, необхідно створити «Нову православну церкву, яка не буде пов'язана з РПЦ».

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Києві біля Міжнародного центру культури і мистецтв був відновлений Уклінний хрест жертвам голодоморів і політичних репресій, який 17 серпня спиляли активістки Femen на знак підтримки Pussy Riot.