З центру Варшави евакуювали 3 тисячі людей

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, серед евакуйованих - працівники Національного банку і телеканалу TVP.

Поліція заблокувала рух транспорту у центрі міста.

"На місці працюють сапери. Значна частина снаряду - в землі на глибині близько 10 м. Треба оцінити, як його дістати", - заявив прес-секретар варшавської поліції Маріуш Мрозек, якого цитують польські ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Варшаві метробудівці виявили 300-кілограмову бомбу. У лютому у центрі столиці Польщі було знайдено 1,5-тонну бомбу часів війни. В обох випадках доводилося евакуйовувати людей.