У Росії контрактник застрелив сімох товаришів по службі

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Сьогодні в селищі Беліджі Дербентського району Республіки Дагестан приблизно близько 16 години військовослужбовець за контрактом відкрив стрілянину з автоматичної зброї по співробітниках спеціальної групи, дислокованої на території військової частини. В результаті ним вбито сім чоловік. Стрілець був знищений під час перестрілки», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідча група слідчого управління СК Росії по Республіці Дагестан і співробітники військово-слідчого відділу. Зараз слідчі проводять огляд місця події.