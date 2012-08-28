У Росії контрактник застрелив сімох товаришів по службі
21:39, 28 серпня 2012Світ
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У Дагестані (Росія) військовослужбовець застрелив 7 своїх товаришів по службі, після чого був знищений.
Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.
«Сьогодні в селищі Беліджі Дербентського району Республіки Дагестан приблизно близько 16 години військовослужбовець за контрактом відкрив стрілянину з автоматичної зброї по співробітниках спеціальної групи, дислокованої на території військової частини. В результаті ним вбито сім чоловік. Стрілець був знищений під час перестрілки», - йдеться в повідомленні.
На місце події виїхала слідча група слідчого управління СК Росії по Республіці Дагестан і співробітники військово-слідчого відділу. Зараз слідчі проводять огляд місця події.
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