Fitch погрожує США зниженням рейтингу

Про це повідомив у вівторок керуючий директор Fitch Девід Райлі (David Riley).

Нездатність влади США скоротити держборг і дефіцит у першій половині 2013 року, заявив Райлі в ефірі Bloomberg TV, становитиме значну загрозу для рейтингу - аж до втрати потрійного "​​A" від Fitch.

У липні Fitch підтвердило суверенний кредитний рейтинг США на рівні "AAA", однак прогноз щодо рейтингу залишився негативним.

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Негативний прогноз, пояснювало агентство, відображає ризики, пов'язані з браком політичної узгодженості щодо скорочення дефіциту бюджету США. Зокрема, тиск на короткостроковий економічний прогноз чинить невизначеність щодо політики в сфері податків і витрат.

У листопаді 2011 року, нагадує РІА "Новости", Fitch переглянуло прогноз рейтингу США на негативний зі стабільного після того як спеціальний комітет Конгресу не зміг схвалити заходи для скорочення дефіциту бюджету. Погіршення прогнозу щодо рейтингу має на увазі 50-відсоткову ймовірність зниження рейтингу країни протягом найближчих двох років.