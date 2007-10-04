У Конго Ан-26 впав на житлові будинки
14:18, 04 жовтня 2007Світ
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Неподалік від міжнародного аеропорту
Вантажний літак Ан-26 зазнав катастрофи в передмісті столиці Демократичної республіки Конго Кіншаси.
Як передає РІА «Новости», літак однієї з конголезьких авіакомпаній впав на житлові будинки в районі розташованого в передмісті Кіншаси міжнародного аеропорту Нділі.
Даних про жертви і постраждалих поки що не надходило. Також невідомо, кому належав літак.
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