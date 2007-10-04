У Конго Ан-26 впав на житлові будинки

Вантажний літак Ан-26 зазнав катастрофи в передмісті столиці Демократичної республіки Конго Кіншаси.

Як передає РІА «Новости», літак однієї з конголезьких авіакомпаній впав на житлові будинки в районі розташованого в передмісті Кіншаси міжнародного аеропорту Нділі.

Даних про жертви і постраждалих поки що не надходило. Також невідомо, кому належав літак.