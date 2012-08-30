У Китаї - вибух на шахті: під землею заблоковано 50 гірників

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство «Сіньхуа», за результатами попереднього розслідування, під час інциденту під землею працювало 120 шахтарів.

70 людей було піднято на поверхню і ще 50 залишаються заблокованими під землею, повідомляють джерела.

Власником шахти, розташованої за 750 км на південний захід від адміністративного центру провінції Ченду, є зареєстрована в місті Паньчжіхуа компанія «Чженцзінь».