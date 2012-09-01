США занепокоєні несподіваним помилуванням убивці в Азербайджані

Після вбивства, яке було скоєно в 2004 році, старший лейтенант Раміль Сафаров був засуджений в Угорщині до довічного ув'язнення. Напередодні Будапешт видав військовослужбовця Азербайджану - де той відразу ж був помилуваний і звільнений.

Представник Ради національної безпеки США Томмі Вітор повідомив, що Обама вважає ухвалене рішення суперечить політиці розрядки напруженості у відносинах між Баку і Єреваном. У Сполучених Штатів є питання і до Будапешту - у зв'язку з несподіваним рішенням про видачу Сафарова, зазначає Радіо Свобода.

Після цього рішення Вірменія заявила, що припиняє дипломатичні відносини і інші контакти з Угорщиною.

Сафаров і вбитий ним вірменський офіцер Гурген Маркарян були в Угорщині слухачами курсів англійської мови, організованих під егідою НАТО.