Суд видав ордер на арешт вдови Піночета, п`ятьох його дітей і адвоката

Чилійський суд у четвер, 4 жовтня, видав ордер на арешт вдови Аугусто Піночета та його п`ятьох дітей у зв`язку із справою про розкрадання державних коштів та їх переведення на рахунки до банків США, передає Лента.ру з посиланням на агентство AFP.

За повідомленнями поліції, троє з п`ятьох дітей колишнього диктатора: Аугусто, Марко та Лючія - були затримані і доставлені до поліцейської дільниці в місті Сантьяго.

Крім того, суддя Карлос Серда (Carlos Cerda) дав санкцію на арешт ще 17 осіб з оточення Піночета, включаючи його помічників і адвокатів.

Аугусто Піночет, який правив Чилі з 1973 до 1990 року, помер в результаті інфаркту 10 грудня 2006 року на 92-му році життя. За час правління очоленої Піночетом хунти в Чилі проводилися масові чистки, в результаті яких загинули більше трьох тисяч людей.

Самого Піночета неодноразово намагалися притягти до відповідальності за розкрадання державних коштів і переведення їх за кордон. Зокрема, в доповіді, підготовленій для Сенату США в 2006 році, стверджувалося, що він приховував свої вклади в провідних американських банках, включаючи Bank of America і Citigroup.

Піночету ймовірно належали більше ста рахунків в дев`яти різних банках, через які він відмив не менше 15 мільйонів доларів, а за іншими даними - близько 30 мільйонів.