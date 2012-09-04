Помер велетень із "Зеленої милі"

01:08, 04 вересня 2012
Світ
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Американський актор Майкл Кларк Дункан, відомий за роллю Джона Коффі у фільмі "Зелена миля", помер у США від інфаркту на 55-му році життя.

Майкл Кларк Дункан

Про це повідомляє Associated Press.

У середині липня Дункан був екстрено госпіталізований після зупинки серця.

Замолоду він був змушений залишити університет, працював викидайлом у клубах Чикаго, охоронцем в Лос-Анджелесі, займався бразильським джиу-джитсу.

Першим великим фільмом, в якому він знявся, став фантастичний бойовик 1998 року «Армагеддон». Там він познайомився з Брюсом Віллісом, який згодом допоміг йому отримати роль Джона Коффі в «Зеленій милі», за яку Дункан був номінований на «Оскар» і «Золотий глобус».

Крім "Зеленої милі", актор відомий своїми ролями у фільмах "Дев'ять ярдів", "Планета мавп", "Цар скорпіонів", "Місто гріхів".

Дункан також озвучував мультфільми та кілька комп'ютерних ігор.

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