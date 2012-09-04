Помер велетень із "Зеленої милі"

Про це повідомляє Associated Press.

У середині липня Дункан був екстрено госпіталізований після зупинки серця.

Замолоду він був змушений залишити університет, працював викидайлом у клубах Чикаго, охоронцем в Лос-Анджелесі, займався бразильським джиу-джитсу.

Першим великим фільмом, в якому він знявся, став фантастичний бойовик 1998 року «Армагеддон». Там він познайомився з Брюсом Віллісом, який згодом допоміг йому отримати роль Джона Коффі в «Зеленій милі», за яку Дункан був номінований на «Оскар» і «Золотий глобус».

Крім "Зеленої милі", актор відомий своїми ролями у фільмах "Дев'ять ярдів", "Планета мавп", "Цар скорпіонів", "Місто гріхів".

Дункан також озвучував мультфільми та кілька комп'ютерних ігор.