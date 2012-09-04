Кернес обіцяє відновити пошкоджений вибухом будинок до кінця року

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Харківського міського голову Геннадія Кернеса.

За словами мера, відновлювальні роботи розпочнуться вже завтра.

Г.Кернес зазначив, що всіх мешканців пошкодженого будинку евакуюють, проте люди в супроводі працівників МНС зможуть забрати з будівлі особисті речі й документи та тимчасово перенести їх до розташованої поруч школи №82.

Він підкреслив, що вже сьогодні мешканцям будинку нададуть тимчасове житло.

Генеральний директор компанії «Стальконструкція», яка попередньо займатиметься реконструкцією будинку, Сергій Євель повідомив, що планується знести і заново відбудувати дві кутові стіни будинку, деформовані вибухом.

У цей час на місці працюють співробітники МНС, прокуратури, міліції, газової служби, медики. Біля будинку встановлюють намети і столи, щоб забезпечити харчування людей. Слідче управління Харківської обласної прокуратури вже створило комісію, яка вивчить усі обставини події.

За інформацією фахівців, епіцентром вибуху були квартири №6 та 10. Остання повністю зруйнована. Сильно постраждала також квартира №9.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.