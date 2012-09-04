З 10 вересня Кіпр пускатиме українців за електронними візами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко на спільній прес-конференції з послом Республіки Кіпр в Україні Евагорасом Вріонідесом.

«Сьогодні ми вітаємо рішення уряду Республіки Кіпр про запровадження з 10 вересня кіпрською стороною електронних віз для громадян України, що дозволить спростити візові процедури для наших співвітчизників», - сказав К.Грищенко.

За його словами, Кіпр є першою країною-членом ЄС, яка надала можливість громадянам України подорожувати з електронними візами, оформлення яких буде безкоштовним.

К.Грищенко зазначив, що українська сторона розглядає зазначене рішення як черговий етап на шляху до повноцінного безвізового режиму в’їзду громадян України до держав-членів Євросоюзу. Міністр вважає, що це рішення є символічним з погляду на те, що зараз Республіка Кіпр головує в Європейському Союзі.

Він нагадав, що на сьогодні українські громадяни мають можливість подорожувати з електронними візами до Мексики та Австралії.

За словами К.Грищенка, електронна віза надаватиме право на одноразовий в’їзд на Кіпр з терміном перебування до 90 днів.

«Ця система дозволить громадянам України подавати заявку на отримання в’їздної візи в електронному форматі, а відтак не потрібно буде відвідувати посольство», - сказав К.Грищенко.

Він висловив сподівання, що інші держави-члени ЄС також запровадять спрощений режим надання українцям віз, в тому числі електронний.

К.Грищенко зазначив, що продовж 2010-2012 років МЗС значно активізував роботу, спрямовану на спрощення візових процедур для громадян України. За словами міністра, за цей період укладено 19 угод, якими у той чи інший спосіб передбачено спрощення або запровадження безвізового в’їзду для українців.

«Питання забезпечення вільного пересування наших громадян по світу є пріоритетом діяльності нашого міністерство», - запевнив К.Грищенко.

У свою чергу Е.Вріонідес зазначив, що можливість запровадження системи електронних віз базується на взаємній довірі, що існує між Кіпром і Україною.

«Система електронної візи означає значне полегшення для тих українців, які планують відвідувати Кіпр. Це означає, що їм не потрібно більше відвідувати посольство, а за допомогою електронної пошти можна буде надіслати заявку в електронному вигляді, яка буде розглянута протягом кількох годин, того ж дня або наступного буде надана відповідь», - сказав він.

Посол також зауважив, що відносини між Україною і Кіпром абсолютно у всіх сферах розвиваються по висхідній. Свідченням цього, за його словами, є рішення про відкриття у 2011 році Посольства Республіки Кіпр в Україні.

«Це відбулося якраз у той час, коли чимало країн внаслідок економічних труднощів закривали свої дипломатичні представництва», - сказав Е.Вріонідес.