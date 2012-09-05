ОБСЄ: КДБ Білорусі арештовує за інтернет

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Затримання в Білорусі адміністраторів інтернет-співтовариств у соціальних мережах є придушенням онлайн-інакомислення. Я неодноразово закликала білоруську владу припинити переслідування журналістів і блогерів. На жаль, останні затримання в Мінську та інших містах показують, що тривають спроби заглушити голоси незгодних і присікти свободу самовираження», - заявила Д.Міятович.

«Ці затримання є ударом по свободі слова й порушують зобов'язання в рамках ОБСЄ, які Білорусь зобов'язалася виконувати», - зазначає Д.Міятович.

Як повідомляв УНІАН, затримання модераторів інтернет-співтовариств відбулися 30 серпня в Мінську, Вітебську. На квартирах було проведено обшуки, вилучено комп'ютери. Затримання й обшуки проводили люди в штатському, які не представлялися. Рідні затриманих упевнені, що це були співробітники КДБ.

Правозахисники пов'язують арешти активістів білоруських опозиційних інтернет-співтовариств із парламентськими виборами, які повинні відбутися 23 вересня.