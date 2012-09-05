Акції Газпрому пішли вниз

Акції "Газпрому" на початку торгів середи знижуються на 0,9% - до 156,66 рубля, на заявах Єврокомісії про початок офіційного антимонопольного розслідування щодо російського газового концерну.

Про це повідомляє РІА «Новости», з посиланням на дані біржі ММВБ-РТС.

З ранку акції дешевшали на 1,1% - до 156,40 рубля. Індекс ММВБ при цьому знижувався на 0,4% - до 1430,77 пункту.

Нагадаємо, 4 вересня ц.р. Єврокомісія почала розслідування щодо ВАТ «Газпром» за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства ЄС, говориться в повідомленні ЄК.

«Єврокомісія розслідує три випадки порушень конкуренції в Центральній та Східній Європі. По-перше, «Газпром», імовірно, розділив ринки газу, утруднивши вільні поставки до країн-членів ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. Нарешті, «Газпром» міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх з цінами на нафту», - говориться в документі.

Як зазначається в релізі ЄК, справа перебуватиме серед пріоритетних, проте початок процедур у рамках розслідування не передбачає винесення будь-яких рішень наперед не на користь «Газпрому».

Європейська влада підозрює російського газового гіганта в порушенні 102-ї статті Договору про функціонування Європейського Союзу, яка визначає дії, що розцінюються як використання домінуючих позицій на ринку для впливу на торгівлю між країнами ЄС.

Як відзначає РІА «Новости», негайними проблемами монополії це не загрожує - зазвичай розслідування в ЄС тривають довго. Проте цього разу справа перебуватиме серед пріоритетних. Якщо провину «Газпрому» буде доведено, йому загрожують великі штрафи і перегляд всієї системи експортних контрактів, вважають експерти.