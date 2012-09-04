Єврокомісія почала розслідування проти Газпрому

Про це йдеться в повідомленні ЄК.

"Розслідування ведеться щодо трьох можливих випадків порушень конкуренції в Центральній і Східній Європі. По-перше, "Газпром", імовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні поставки в країни-члени ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу . Нарешті, "Газпром" міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх з цінами на нафту",-цитує документ РІА"Новости".

Як підкреслюється в релізі ЄК, справа перебуватиме в числі пріоритетних, проте початок процедур в рамках розслідування не передбачає винесення будь-яких рішень заздалегідь не на користь "Газпрому".

Європейська влада підозрює російського газового гіганта в порушенні 102-й статті Договору про функціонування Європейського союзу, яка визначає дії, що мають розцінюватися як використання домінуючих позицій на ринку для впливу на торгівлю між країнами ЄС.

Комісія повідомила компанію і відповідні органи в окремих країнах ЄС про початок розслідування. Якогось остаточного терміну для завершення супутніх процедур не встановлено. "Тривалість розслідування залежить від ряду факторів, включаючи складність справи і (...) необхідність виконання прав компанії на захист", - йдеться у документі.