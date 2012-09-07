Обама вважає, що Ромні робить помилку, називаючи Росію «ворогом номер один»

Чинний президент США, кандидат від демократів на майбутніх виборах, Барак Обама висловив здивування словами свого опонента, республіканця Мітта Ромні, який, назвав головним ворогом США не "Аль-Каїду", а Росію.

"Мій опонент - людина нова у сфері зовнішньої політики. Він хоче повернути нас до епохи різких дій і грубих помилок, яка обійшлася Америці так дорого", - заявив Обама, виступаючи на з'їзді Демократичної партії в Північній Кароліні.

За його словами, називати Росію супротивником № 1 може лише той, хто досі продовжує мислити категоріями "холодної війни".

Як повідомлялося, на з'їзді демократів Обама дав офіційну згоду балотуватися на посаду глави держави від партії на листопадових виборах. Учасники форуму затвердили також Джозефа Байдена в якості офіційного кандидата демократів на пост віце-президента США.

Радіо Маяк