У Молдові дозволять голосувати поштою
Влада Молдови планує дозволити голосування поштою громадянам республіки, які живуть за кордоном.
Як повідомили в молдавському уряді, кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив внесення відповідних поправок до Кодексу про вибори.
Автори законопроекту зазначають, що необхідність внесення відповідних поправок до чинного законодавства випливає з досвіду останніх чотирьох виборчих кампаній. За кордоном перебуває приблизно чверть населення країни, а загальний обсяг грошових переказів з-за кордону становить приблизно 24% валового внутрішнього продукту (ВВП).
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Уряд підтримав законопроект, наголосивши важливість безпечного механізму реалізації цих положень. Тепер цей законопроект має розглянути і затвердити парламент, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.