Меркель: Молдова успішно просувається до Євросоюзу

Про це повідомила в Кишиневі канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Молдови Володимиром Філатом.

Вона зазначила, що європейська перспектива у Молдови є, але євроінтеграція - поступовий процес, і треба пройти певні етапи. А.Меркель підкреслила, що першими важливими кроками в цьому плані стане завершення нинішніх переговорів між Молдовою та ЄС щодо угоди про асоціацію, про створення зони поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також лібералізації візового режиму.

Канцлер ФРН нагадала, що раніше уряд Молдови вже підписав з ЄС кілька важливих угод, зокрема, про приєднання країни до Єдиного європейського повітряного простору. А.Меркель зазначила, що уряд Молдови активно впроваджує реформ для прискорення процесу європейської інтеграції, закликавши продовжувати зусилля в цьому напрямку. За її словами, Євросоюз активізував програму "Східного партнерства", оскільки бачить європейську перспективу Молдови.

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Канцлер ФРН висловила надію на те, що після її першого візиту в Кишинів на запрошення молдавського прем'єра з нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами, політичні та економічні зв'язки між Молдовою і Німеччиною ще більше активізуються.

У свою чергу, прем'єр-міністр Молдови В.Філат зазначив, що для країни вкрай важливо мати перспективу євроінтеграції, яка "більше мобілізує, дозволяє більш енергійно просувати реформи, впроваджувати європейські стандарти, змінювати менталітет". Прем'єр зазначив, що зараз перед країною стоїть мета успішно і якомога швидше завершити переговори з ЄС щодо угоди про асоціацію, про створення зони поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також впровадити план дії для лібералізації візового режиму.

В.Філат підкреслив, що народ Молдови зробив вибір на користь зближення з ЄС, інтеграція до Євросоюзу є не мрією, а реальністю, і зараз більш корисно не мріяти, а робити необхідні зусилля для досягнення поставленої мети. Він подякував Німеччині за її постійну підтримку Молдови, зазначивши, що розраховує і далі на допомогу ФРН в процесі європейської інтеграції, а також врегулюванні придністровського конфлікту, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.