Біг-Бен офіційно перейменували

Одну з найвідоміших визначних пам'яток Лондона вежу Біг-Бен перейменували у вежу Єлизавети на честь 60-річного ювілею правління королеви Великобританії, повідомляє "Коммерсант" із посиланням на агентство The Press Association.

Ініціатором перейменування вежі став консерватор Тобайас Елвуд. Під час офіційної церемонії він зауважив, що з часів Вільгельма Завойовника тільки два члени королівської сім'ї правили країною 60 років - королеви Вікторія і Єлизавета II.

Спікер Палати громад Джон Беркан, виступаючи на офіційній церемонії, сказав: «Усі присутні тут (біля вежі) легко пригадають, що Її Величність була у Парламенті в цей особливий рік як мінімум три рази, і це говорить про те, з якими неймовірними любов'ю і повагою ставляться до Її Величності представники всіх політичних напрямків».

