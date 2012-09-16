США мобілізували військові сили в ряді районів Близького Сходу

Про це, як повідомляє ІТАР-ТАСС, заявив шеф Пентагону Леон Панетта, який перебуває в поїздці країнами Азії. США направили два есмінці до берегів Лівії у зв'язку з нападом на консульство США в Бенгазі, яке закінчилося загибеллю американського посла Кристофера Стівенса. Обидва кораблі мають на озброєнні крилаті ракети "Томагавк" і можуть бути використані для евакуації людей.

Ще раніше Штати направили в Лівію спецпідрозділ морських піхотинців для посилення охорони свого диппредставництва в Бенгазі. Міністр оборони, однак, не став коментувати повідомлення про те, що США стягують в регіон додаткові війська.

Як пояснив Панетта, США "розгорнули свої сили в ряді районів регіону, щоб бути готовими відповісти на будь-які запити, пов'язані із забезпеченням захисту нашого персоналу і нашої власності". "Я думаю, наш підхід зараз полягає в тому, щоб не робити нічого до тих пір, поки нас не попросить про це держдепартамент, - продовжив він. - Я думаю, нам треба продовжувати зберігати пильність, оскільки, як я підозрюю, демонстрації найімовірніше будуть продовжуватися протягом найближчих декількох днів, якщо не довше ".

Після виходу в США фільму про пророка Мухаммеда "Невинність мусульман" в ряді мусульманських країн, в тому числі Лівії, Єгипті, Тунісі, Судані, прокотилася хвиля антиамериканських протестів.

