Путін вважає, що Росія повинна "тримати свій порох сухим"

Росія повинна "тримати свій порох сухим", з урахуванням практики застосування сили в сучасних міжнародних відносинах, заявив президент РФ Володимир Путін. "Ви прекрасно підготовлені, ви всі грамотні люди, бачите, що відбувається у світі, бачите, як, на жаль, зростає застосування сили в міжнародних справах. Все це говорить про те, що ми повинні наш порох сухим тримати, повинні підвищувати обороноздатність Росії" , - заявив Путін у понеділок, виступаючи перед військовослужбовцями, які брали участь у ході навчань "Кавказ-2012".

Глава РФ підтвердив, що влада країни продовжить курс на зміцнення обороноздатності, оснащення військ сучасною технікою, буде вирішувати соціальні проблеми військовослужбовців. "Значення вашої роботи, вашого служіння Батьківщині буде тільки зростати", - цитує Путіна РІА Новости.