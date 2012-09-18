Помста за фільм про іслам: у Кабулі підірвали автобус з іноземцями

У Афганістані стався теракт, жертвами якого стали, за різними даними, від дев'яти до тринадцяти чоловік, велика частина з них – іноземці, повідомляє Reuters.

Трагічний інцидент стався в Кабулі. Терористка-смертниця з "поясом шахіда" підірвала себе дорогою до столичного аеропорту. Вибух прогримів біля міні-автобуса, який перевозив працівників міжнародних компаній, передає РБК.

В результаті теракту загинули, за різними даними, від дев'яти до тринадцяти чоловік, велика частина з них - іноземці. Також постраждали двоє поліцейських.

Відповідальність за теракт узяла на себе "Хезб-е-Ісламі", друге за чисельністю військове угруповання в країні, що є аналогом єгипетських "Братів-мусульман". Представник "Хезб-е-Ісламі" позначив теракт як акцію відплати за антиісламський фільм.

Нагадаємо, в липні на YouTube було викладено аматорський фільм "Невинність мусульман", що зображає пророка Мухаммеда в негативному світлі. Єгипетський телеканал в роковини теракту, 11 вересня, показав уривки з цієї картини, що викликало гнів тисяч мусульман у всьому світі.

У Лівії, Єгипті, Ємені, Тунісі, Судані, Афганістані та інших мусульманських країнах спалахнули акції протесту, які швидко переросли в спроби штурму американських посольств.