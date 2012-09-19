Вартість авіаквитків різко зросла

У вівторок Lufthansa підвищила ціни для пасажирів далекомагістральних рейсів через збільшення собівартості перельоту. Ціни на квитки економ-класу в Африку, Азію, Південну Америку і на Близький Схід в обидва кінці зростуть на 20 євро, бізнес-клас подорожчає на 60 євро, перший клас - на 100-150 євро. Польоти Lufthansa в США стануть дорожче на 30 євро в економ-класі, на 60 євро в бізнес-класі і на 150 євро в першому класі. Найближчим часом піднімуть ціни також Austrian Airlines і Swiss Air (входять до групи Lufthansa), повідомляє Комерсант-Україна.

Серед європейських перевізників про перегляд вартості авіаквитків на ближньомагістральні рейси повідомили у фінській Finnair. У компанії підкреслили, що "стежать за ринковими умовами, щоб реагувати на можливе підвищення витрат".

Подорожчання квитків спостерігається і на північноамериканському континенті. Початок процесу поклав найбільший перевізник США за обсягами пасажирських перевезень на внутрішніх рейсах - Southwest. Компанія підвищила тарифи "туди-назад" на 10% (близько $ 10). А основні гравці американського ринку - Delta Air Lines, Virgin America і United Airlines - заявили про ще більш масштабне підвищення вартості квитків, причому на більшості внутрішніх маршрутів США, пояснивши рішення необхідністю "покрити зростаючі витрати бізнесу".

З азіатських перевізників про підвищення цін на квитки вже заговорили Cathay Pacific і гонконгська Dragonair. Компанії мають намір підвищити розмір паливного збору на 8,7%, до $ 135,5 на рейсах з Гонконгу в напрямку Північної Америки, Європи, Близького Сходу, включаючи стикувальні рейси в Бангкоку і Сінгапурі. Філіппінський перевізник Cebu Air планує стягувати паливний збір у розмірі $ 30-35 з пасажирів, що прямують в Малайзію і Таїланд.

Українські авіакомпанії поки не заявляють про підвищення цін. "Найближчим часом ми не плануємо збільшення вартості квитків, пов'язаного з коливаннями цін на паливо", - зазначила прес-секретар "Міжнародних авіаліній України" Євгенія Сацька.